В чайнике........ сколько полных .... это те слова которые не видно помогите пожалуйстааа
Математика
В чайнике........ сколько полных .... это те слова которые не видно помогите пожалуйстааа
Ответ(ы):
Гость:
2 литра это 8/4 т.е 8 чашек по 1/4 л 1/5 литра меньше чем 1/4 поэтому - чашка не полная Значит будет 8 чашек
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