Заменить звездочку? Или меньше так чтобы получилось верное неравенство 1)2,7 3,6,0,4 0,39 ,0,1 0,99

Математика

Заменить звездочку? Или меньше так чтобы получилось верное неравенство 1)2,7 3,6,0,4 0,39 ,0,1 0,99

Автор: Гость