Заменить звездочку? Или меньше так чтобы получилось верное неравенство 1)2,7 3,6,0,4 0,39 ,0,1 0,99

Математика
Заменить звездочку? Или меньше так чтобы получилось верное неравенство 1)2,7 3,6,0,4 0,39 ,0,1 0,99
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Ответ(ы):
Гость:
2.7<3.6    0.4>0.39         0.1<0.99   Такое решение
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