Сколько молекул кислорода образуется при разложении 180 г воды электрическим токо?? ? какой объём водорода при этом получится

Химия

Сколько молекул кислорода образуется при разложении 180 г воды электрическим токо?? ? какой объём водорода при этом получится

Автор: Гость