Сколько различных веществ можно получить из 1т воды Красного моря?

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Красное море является самым солёным морем Мирового океана. В одном литре воды Красного моря содержится 41 грамм солей. По-другому говоря, соленость вод составляет 41‰ (промилле). По другим данным - 42 промилле. Промилле - это 1/10 доля процента.Таким образом, из одной тонны воды Красного моря можно получить 41 или 42 кг твердых веществ - солей.Из всего количества растворенных веществ основную массу составляют галоидные соли натрия, магния, калия; сульфаты магния и кальция.