Плюсы и минусы рыночной экономики ?

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Рыночная экономика имеет целый ряд преимущественных и негативных сторон. Преимущества рынка: а) эффективное распределение ресурсов; б) гибкость и высокая приспосабливаемость к меняющимся условиям (на основе соотношения спроса и предложения) ; в) свобода выбора производителей и потребителей, г) способность «работы на потребителя» путем повышения качества товаров и услуг Негативные стороны рынка а) подвержен нестабильному развитию и ифляционным (нерегулируемым) процессам; б) не гарантирует полной занятости и стабильного уровня цен; в) не создает стимулов для производства товаров и услуг коллективного пользования; г) не создает действенных стимулов для развития фундаментальных наук и претворения в жизнь научно-технических программ; д) не способствует сохранению невоспроизводимых ресурсов;