Сочинение 2 класс"Великая Победа-великий праздник"

Гость: Гость:

Великая отечественная война началась 22 июня 1941 года в четыре часа утра, а закончилась 9 мая 1945 года. Во время войны погибло очень много людей. Самая страшная страница в истории войны – Ленинградская блокада, которая длилась почти девятьсот дней. Людям нечего было есть, и они варили шубы, ремни, а потом пили этот «бульон». Умерло много детей. Им приходилось особенно тяжело, ведь для растущего организма требуется больше пищи. Из всего населения Ленинграда выжила только четвёртая часть. Фашисты были жестокими. Они придумали концлагеря, в которых издевались над людьми и даже проводили опыты. Только благодаря мужеству нашего народа мы одержали победу над фашизмом. Война – это очень страшно. Я рада, что живу в мирное время. Люди, берегите мир!