Стих не менее 8 строчек на казахском о здоровом образе жизни
Қазақ тiлi
Стих не менее 8 строчек на казахском о здоровом образе жизни
Ответ(ы):
Гость:
Сен ерібе ешқашан, Танертең тұрып жүгіруге. Егер денең шынықса, Күлімдейді күнің де. Фаст - фудтарды сен таста, Жейбермеші оны сен. Оны жеп сен қайтесін Семіресін онда сен.
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