Отметьте слова в которых перестановка ударения меняет значение. а) белки. б)стрелки. в) лайки.
Русский язык
Отметьте слова в которых перестановка ударения меняет значение. а) белки. б)стрелки. в) лайки.
Ответ(ы):
Гость:
А) и б) в этих словах наверное
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