Преобразуй простое выражение в два сложных используй подсказки найди значенмя выражений 56_40= (___×____)-(_____+____)= ______ -(___×____)=_____

Математика
Преобразуй простое выражение в два сложных используй подсказки найди значенмя выражений 56_40= (___×____)-(_____+____)= ______ -(___×____)=_____
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