По какому азимуту вы должны вернуться если ваш маршрут был направлен по азимуту 45 градусов ответы: а)180 б)270 в)315 г)135 е)225
География
По какому азимуту вы должны вернуться если ваш маршрут был направлен по азимуту 45 градусов ответы: а)180 б)270 в)315 г)135 е)225
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