По какому азимуту вы должны вернуться если ваш маршрут был направлен по азимуту 45 градусов ответы: а)180 б)270 в)315 г)135 е)225

География

По какому азимуту вы должны вернуться если ваш маршрут был направлен по азимуту 45 градусов ответы: а)180 б)270 в)315 г)135 е)225

Автор: Гость