Сколько разноцветных квадратов в узоре (рисунок с права)? а) Сосчитай площади квадратов. б) удвой стороны квадратов

Математика

Сколько разноцветных квадратов в узоре (рисунок с права)? а) Сосчитай площади квадратов. б) удвой стороны квадратов

Автор: Гость