Сколько разноцветных квадратов в узоре (рисунок с права)? а) Сосчитай площади квадратов. б) удвой стороны квадратов
Математика
Сколько разноцветных квадратов в узоре (рисунок с права)? а) Сосчитай площади квадратов. б) удвой стороны квадратов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гдееееееееееееее? рисуууунка нетуууу
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