сколько СО понадобится для восстановления 560 кг железа из Fe2O3?

Гость: Гость:

Fe2O3+3CO=3CO2+2Fe 1) v(Fe)= m/M = 560000/56=10000 моль 2) v(CO)= 1.5*v(Fe) = 15000 моль а тут уже смотри: тебе объём CO надо найти или массу? 3) m(CO)= vM = 15000*28 = 420 килограмм или 3) V(CO)= v*Vм = 15000*22.4 = 336000 литров