выразить величину а из формулы s=r(a+T) Срочно!!!
Алгебра
выразить величину а из формулы s=r(a+T) Срочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
я не увернаа,но скорее всего так а=-Т-S/r
Гость:
Раскрываем скобки: s=r*a+r*T a= (s - r*T)/r
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