Сколько среди трехназных чисел таких в записи которых используется только цифры 1 и 2
Математика
Сколько среди трехназных чисел таких в записи которых используется только цифры 1 и 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как то так,,,-- 111,112,121,211,222,221,122,212.
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