Сколько столетий продолжалось распространение христианства в Западной Европе?

Гость: Гость:

Началось и зародилось в Римской империи в пер. пол. 1 века и распространялось вне Европы с 3-4 века у готов и других племен, 5-6 век далее, 8-9 век во Франции и южнее и вплоть до 10-11 века уже у викингов.