Какое количество теплоты необходимо сообщить 400 г воды при комнатной температуре, чтобы полностью её испарить? Удельная теплота парообразования воды 2,26 * 10 в 6 степени Дж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг*грдус цель...

Физика

Какое количество теплоты необходимо сообщить 400 г воды при комнатной температуре, чтобы полностью её испарить? Удельная теплота парообразования воды 2,26 * 10 в 6 степени Дж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг*грдус цельсия. температура кипения воды 100 градусов цельсия

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