Какое количество теплоты необходимо сообщить 400 г воды при комнатной температуре, чтобы полностью её испарить? Удельная теплота парообразования воды 2,26 * 10 в 6 степени Дж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг*грдус цель...
Физика
Какое количество теплоты необходимо сообщить 400 г воды при комнатной температуре, чтобы полностью её испарить? Удельная теплота парообразования воды 2,26 * 10 в 6 степени Дж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг*грдус цельсия. температура кипения воды 100 градусов цельсия
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q1=cm(t2-t1) Q1=4200*0,4*(100-20)=134400Дж Q2=m*L Q2=2260000*0,4=904000Дж Q=Q1+Q2 Q=134400+904000=1038400Дж
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