Сколько звуков и букв в слове топор
Русский язык
Сколько звуков и букв в слове топор
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Гость:
5 звуков и 5 букв .....
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