Крупнейшие течения атлантического океана

География
Крупнейшие течения атлантического океана
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гольфстрім-це найпотужніші течія Атлантичного океану. Це тепла течія.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Спиши расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные буквы подчеркни одноро??ные члены предложения укажи знаком X какому члену предложения они ...
Ответить
Алгебра
При каком значении параметра a уравнение ax - 5 = 3x + a
Ответить
Математика
2,5,11,8,72,11 определить следующие два числа
Ответить
Литература
Помогите пожалуйста Почему счастье Владимира Дубровского и Маши Троекуровой оказалось невозможно? (6-8 предложений)
Ответить
История
Чем человек разумный отличается человека умелого пять отличий
Ответить