Крупнейшие течения атлантического океана
География
Крупнейшие течения атлантического океана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гольфстрім-це найпотужніші течія Атлантичного океану. Це тепла течія.
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