Спиши расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные буквы подчеркни одноро??ные члены предложения укажи знаком X какому члену предложения они относятся заяц перескочил через дорогу подошел к своей норе и улегся спать На мо...

Гость: Гость:

Подчеркнуть не смогу,поэтому выделяю жирным шрифтом. х 1)Заяц перескочил через дорогу,подошел к своей норе и улегся спать.2)Над х х мокрым полем,над лесом торопливо плыли облака.3)Ураганный ветер неистово раскачивал деревья,ломал ветки,сносил крыши домов.4)Стояли х морозные ,ясные,безветренные дни.5)Там в облаках,перед народом,через х х леса ,через моря,колдун несет богатыря.6)Люди в тесный кружок в юрте сошлись большой, в беседах речь повели о жизни своей былой. Если не понятно: 1)Заяц перескочил,подошёл,улёгся спать(Слово к которому относятся однородные члены-заяц) 2)Плыли над полем,над лесом (Слово к которому относятся однородные члены-плыли) 3)В етер раскачивал,ломал,сносил (Слово к которому относятся однородные члены-ветер) 4)Морозные,ясные,безветренные дни (Слово к которому относятся однородные члены-дни) 5)Через леса,через моря несёт (Слово к которому относятся однородные члены-несёт) 6)Тесный кружок,большой (Слово к которому относятся однородные члены-кружок)