Чем человек разумный отличается человека умелого пять отличий

Гость: Гость:

Человек разумный отличался от человека умелого особенностями анатомического строения (прямая осанка, строение черепа, строение и длина конечностей), также значительной степенью развития материальной и нематериальной культуры (включая изготовление и использование орудий труда), способностью к членораздельной речи и развитому абстрактному мышлению.