Чем человек разумный отличается человека умелого пять отличий
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Чем человек разумный отличается человека умелого пять отличий
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Человек разумный отличался от человека умелого особенностями анатомического строения (прямая осанка, строение черепа, строение и длина конечностей), также значительной степенью развития материальной и нематериальной культуры (включая изготовление и использование орудий труда), способностью к членораздельной речи и развитому абстрактному мышлению.
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