2,5,11,8,72,11 определить следующие два числа
Математика
2,5,11,8,72,11 определить следующие два числа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здесь идёт последовательность +3 +6 -3 +64 -61 и после 11 продолжаешь скок тебе надо)
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