напиши сочинение из 7-8 предложений. 8 февраля в нашей стране отмечают день российс??ой науки. Почему для России важно развитие науки? 4 класс
Окружающий мир
напиши сочинение из 7-8 предложений. 8 февраля в нашей стране отмечают день российс??ой науки. Почему для России важно развитие науки? 4 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наука нужна людям так, как без науки нельзя обойтись. Вокруг нас везде материалы и надо знать их состав :-)
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