Скорость лодки против течения 5,6 км/ч, скорость течения 1,8 км/ч. Найдите собственну?? скорость лодки. Даю 20 баллов
Математика
Скорость лодки против течения 5,6 км/ч, скорость течения 1,8 км/ч. Найдите собственну?? скорость лодки. Даю 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5,6+1,8=7,4(км/ч) скорость лодки
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