Вычислить: tg435+tg375: По понятнее пожалуйста
Алгебра
Вычислить: tg435+tg375: По понятнее пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[tex]tg435+tg375=\frac[sin(435+375)] {cos435
cos375}=\frac{sin810}{ cos435 cos375=\frac{90}{cos75
cos15}[\tex][tex]=\frac{1}{ cos75 cos15}=\frac{1}\frac{cos
(75-15)+cos(75+15)}{2}}=\frac{2}{cos60+cos90}= \frac{2}{\frac{1}{2}+0}=4[\tex]
cos375}=\frac{sin810}{ cos435 cos375=\frac{90}{cos75
cos15}[\tex][tex]=\frac{1}{ cos75 cos15}=\frac{1}\frac{cos
(75-15)+cos(75+15)}{2}}=\frac{2}{cos60+cos90}= \frac{2}{\frac{1}{2}+0}=4[\tex]
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