Составьте , пожалуйста , пять разных сложных предложений с союзами!

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Составьте , пожалуйста , пять разных сложных предложений с союзами!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рыбы плескались, и птицы пели Солнце светит, а ветер дует на улице брыжет дождь, а кот сидит на окне Пингвины не умеют летать, и курицы не умеют плавать Папа купил конфеты, дочка их съела
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