Скорость самолета равна 900 км/ч, а скорость лыжника составляет 1 % скорости самолет??. чему равна скорость лыжника?

Математика
Скорость самолета равна 900 км/ч, а скорость лыжника составляет 1 % скорости самолет??. чему равна скорость лыжника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
900/100*1=9 (км/ч)-скорость лыжника Ответ:9км/ч
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