"Слабая власть не поведет Россию, а развалит и погубит её." Написать мини-эссе по этому высказыванию.

Обществознание
"Слабая власть не поведет Россию, а развалит и погубит её." Написать мини-эссе по этому высказыванию.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(Ой сколько политоты можно развести, врезать бы человеку который дал этот вопрос. Если хочешь передай привет учителю) Слабая власть не может вести Россию к светлому будущему так как она на то и слабая. Россия является очень большой многонациональной страной, которой требуется сильная власть, чтобы поддержать цельность и не допустить развала или чего похуже. Сильная власть будет делать все, чтобы поддержать страну и население, слабая же власть будет делать то же самое только куда хуже и не сможет сохранить равновесие. По этому сильная власть крайне важна для России.
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