Слакий, крепкий, горячий чай выделить окончания прилогаельных и существительных

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Слакий, крепкий, горячий чай выделить окончания прилогаельных и существительных
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Гость:
Ий,ий,ий, нулевое окончание.
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