Слакий, крепкий, горячий чай выделить окончания прилогаельных и существительных
Русский язык
Слакий, крепкий, горячий чай выделить окончания прилогаельных и существительных
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Ий,ий,ий, нулевое окончание.
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