Слова-родственники: цирк и циркуль, пузырь и пузо, лес и колесо, пицца и питаться, п??беда и беда

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Слова-родственники: цирк и циркуль, пузырь и пузо, лес и колесо, пицца и питаться, п??беда и беда
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)Что надо делать?2) Это не слова родственники
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