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Слова ткань, платье, полотенце указать склонение
Русский язык
Слова ткань, платье, полотенце указать склонение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, это 2 склонение.
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