Слова ткань, платье, полотенце указать склонение

Русский язык
Слова ткань, платье, полотенце указать склонение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наверное, это 2 склонение.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
За 2целых 2/3 ч велосипедист проехал 24 км. За какое время он проедет 30 км?
Ответить
Право
Как предложить встречаться девушке
Ответить
Математика
Вычислите: 33м-15м17см= 17дм-13дм8см=
Ответить
Биология
Соотношение расщепления во втором поколении по фонотипистка 9:3:3:1 характерно для ??крещивания
Ответить
Математика
Помогите решить уголком.100100/50!!!!!!!!!!!!!
Ответить