Слово дядя-звуко буквенный анализ

Гость: Гость:

Дядя [д й а д й а]-2слога д [д]- согл., глух.,мягк.. я [й]-согл., глух., мягк. [а]-гл., ударн.. д [д]- согл., глух.,мягк.. я [й]-согл., глух., мягк.. [а]-гл., безуд.. 4б., 6зв..