Слово дядя-звуко буквенный анализ
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Слово дядя-звуко буквенный анализ
Ответ(ы):
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Дядя [д й а д й а]-2слога д [д]- согл., глух.,мягк.. я [й]-согл., глух., мягк. [а]-гл., ударн.. д [д]- согл., глух.,мягк.. я [й]-согл., глух., мягк.. [а]-гл., безуд.. 4б., 6зв..
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