Слово которое начинается с букв ынепарного согласно мягкого звука.щука,гость,бел??а
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Слово которое начинается с букв ынепарного согласно мягкого звука.щука,гость,бел??а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Щука, шуба ,черь,печь,череп,щека,щеч,сечь
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