Словосочетания и его виды

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СЛОВОСОЧЕТАНИЕ - это соединение двух или более знаменательных слов, которые связаны по смыслу и грамматически, служащее для выражения единого, но расчлененного понятия или представления. В словосочетании одно слово главное, а другое - зависимое (к нему модно задать вопрос от главного слова). Существует три типа связи между словами в словосочетании: согласование (вид связи, при котором зависимое слово уподобляется а своей форме главному слову): красивая шляпка, об интересном рассказе; управление (вид связи, при котором зависимое слово употребляется в определенной форме а зависимости от лексико-грамматического значения главного слова): ненависть к врагу, читать книгу; примыкание (вид связи, при котором зависимость слова выражается лексически, порядком слов и интонацией, без применения служебных слое или морфологического изменения): петь красиво, лежать дрожа. Основной классификацией словосочетаний является классификация по морфологическим свойствам главного слова. По этой классификации словосочетания делятся на: глагольные (говорить громко, читать книгу), именные (деревья в лесу, недовольный работой), наречные (по-прежнему важно, незадолго до концерта).