Сложить вопросы по Present Simple Tense к каждому слову lt;My mother often bakes apple piesgt; 10 вопросов

Английский язык
Сложить вопросы по Present Simple Tense к каждому слову lt;My mother often bakes apple piesgt; 10 вопросов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Whose mother often bakes apple pies? Who often bakes apple pies? What my mather often bakes? Which my mather often bakes pies? What my mather makes often? Написала, только 6 думаю хоть чем-то помогла!
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