Сложить вопросы по Present Simple Tense к каждому слову lt;My mother often bakes apple piesgt; 10 вопросов
Английский язык
Сложить вопросы по Present Simple Tense к каждому слову lt;My mother often bakes apple piesgt; 10 вопросов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Whose mother often bakes apple pies? Who often bakes apple pies? What my mather often bakes? Which my mather often bakes pies? What my mather makes often? Написала, только 6 думаю хоть чем-то помогла!
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Геометрия
Ребят, срочно, пожалуйста,с полным решением: Дано, Док-ть, Док-во: Докажите, что если у параллелограмма все стороны и диагонали равны, то это ква...
Информатика
Русский язык
Математика