Сложите дроби 34+511+611+14= 316+716+516= 710+110+110= 1415+32+1615+12=

Математика
Сложите дроби 34+511+611+14= 316+716+516= 710+110+110= 1415+32+1615+12=
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Ответ(ы):
Гость:
5/11+6/11+3/4+1/4=11/11+4/4=2 3/16+7/16+5/16=15/16 7/10+1/10+1/10=9/10 14/15+16/15+3/2+1/2=20/15+4/2=1,1/3+2=3,13
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