Сложный план на тему княгиня трубецкая

Гость: Гость:

1. "Дорога хуже тут пойдёт Опасная езда" 2. "Но ваш отъезд его убил" 3. "Поверьте, вас не пощадят Не сжалитсь никто" 4. "Тот климат вас убьет" 5. "Живут? " 6. "Измучите того Чья безвозвратно голова погибла" 7. "Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор, Нужда и вечный гнет" 8. "Увлекся призраком пустым" 9. "Ведь это значит нищей стать И женщиной простой! " 10. "Они, как мухи, мрут в пути" 11. "Позором, ужасом, трудом"