Сложный план на тему княгиня трубецкая

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Сложный план на тему княгиня трубецкая
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. "Дорога хуже тут пойдёт  Опасная езда"  2. "Но ваш отъезд его убил"  3. "Поверьте, вас не пощадят  Не сжалитсь никто"  4. "Тот климат вас убьет"  5. "Живут? "  6. "Измучите того  Чья безвозвратно голова погибла"  7. "Здесь черствый хлеб, тюрьма, позор,  Нужда и вечный гнет"  8. "Увлекся призраком пустым"  9. "Ведь это значит нищей стать  И женщиной простой! "  10. "Они, как мухи, мрут в пути"  11. "Позором, ужасом, трудом" 
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