Смешали воду, объем- 35л, температура- 20 градусов Цельсия. Вторая вода, объем- 15л, температура 50 градусов Цельсия. Найти температуру смеси.
Физика
Смешали воду, объем- 35л, температура- 20 градусов Цельсия. Вторая вода, объем- 15л, температура 50 градусов Цельсия. Найти температуру смеси.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано m1=35 кг t1=20 C m2=15 кг t2=50 c T-? m1c(T-t1)=m2c(t2-T) m1T-m1t1=m2t2-m2T m1T+m2T=m2t2+m1t1 T=(m2t2+m1t1)/(m1+m2) T=(15*50+35*20)/50=29 C
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