Смочите два листочка бумаги: один – водой, другой – растительным маслом. Слипнуться ли они при соприкосновении? Ответ обоснуйте .
Физика
Смочите два листочка бумаги: один – водой, другой – растительным маслом. Слипнуться ли они при соприкосновении? Ответ обоснуйте .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они не слипнутся потому что масло оталкивает воду
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