Смочите два листочка бумаги: один – водой, другой – растительным маслом. Слипнуться ли они при соприкосновении? Ответ обоснуйте .

Физика
Смочите два листочка бумаги: один – водой, другой – растительным маслом. Слипнуться ли они при соприкосновении? Ответ обоснуйте .
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Они не слипнутся потому что масло оталкивает воду
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какие растения холодно стойкие и какие тепло стойкие
Ответить
Математика
При помоле ржи на каждые три части муки получается одна часть отходов. Сколько смололи ржи, если муки получилось на 36ц больше, чем отходов?
Ответить
Математика
Площадь прямоугольника шириной 2,8 м равна 15,4 м кв. Какую площадь имеет прямоугольник такой же длины, если его ширина 1,2 м
Ответить
Информатика
Иже представлен фрагмент программы, обрабатывающей одномерный целочисленный массив с индексами от 0 до 10. Известно, что в начале выполнения этого ...
Ответить
Математика
Масса арбуза 12 килограмм 500 грамм дыни на 3 килограмма легче арбуза А тыква на 5 кил??граммов тяжелее дыни Какова масса тыквы
Ответить