Смочите два листочка бумаги: один – водой, другой – растительным маслом. Слипнуться ли они при соприкосновении? Ответ обоснуйте .

Физика

Смочите два листочка бумаги: один – водой, другой – растительным маслом. Слипнуться ли они при соприкосновении? Ответ обоснуйте .

Автор: Гость