Сможете ли вы, написать 3 предложения связанные с Эпитетом. За ранее спасибо)
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Сможете ли вы, написать 3 предложения связанные с Эпитетом. За ранее спасибо)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) усокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли свои листья. 2) стаи перелетных уток, шлепая своими крыльями, беспокойно подумалось в дальнюю дорогу на зимовье 3) безжизненные туманы дымчато весят над озером, отрожаясь призрачными очертаниями в холодной осенней воде
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