Сможете ли вы, написать 3 предложения связанные с Эпитетом. За ранее спасибо)

Гость: Гость:

1) усокоившиеся деревья бесшумно и покорно роняли свои листья. 2) стаи перелетных уток, шлепая своими крыльями, беспокойно подумалось в дальнюю дорогу на зимовье 3) безжизненные туманы дымчато весят над озером, отрожаясь призрачными очертаниями в холодной осенней воде