Собственная скорость катера 18 км/ч. Скорость течения рект 2 км/ч. Какок расстояние ??роплывает катер против течения реки за 3 часа?
Математика
Собственная скорость катера 18 км/ч. Скорость течения рект 2 км/ч. Какок расстояние ??роплывает катер против течения реки за 3 часа?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 18 - 2 = 16км/ч (скорость катера против течения) 2) 16 × 3= 48 км (проплывает катер)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Образуй и запиши глаголы прошедшего времени сохранение выделенной гласной перед суффиксом л. Неопределенная форма: лаять, обидеть, верить,сеять, ...
Другие предметы
В чём смысл жизни??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????7
Русский язык
Возвращаясь под вечер с поля,<br /> Потеряла сережку Поля.<br /> Ту сережку нашел Сережка.<br /> Прибежал,постучал в окошко...