Сочетание каких согласных звуков использует поэт в последних строках стихотворе??ия для создания образа весны

Литература
Сочетание каких согласных звуков использует поэт в последних строках стихотворе??ия для создания образа весны
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Автор: Гость
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Гость:
Напиши пожалуйста поэта и строки я просто хочу помочь 
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