Сочинение город в котором я живу Саратов пожалуста помогите

Гость: Гость:

Мой родной город, моя крепость и мой родной край - Саратов. Даже, когда я вырасту и возможно уеду, я всегда буду помнить свой город, в которым я родился, вырос, вышел в люди. Город наш стоит на берегу Волгоградского водохранилища. В городе очень много театров: оперы и балета, юного зрителя, консерватория, цирк.. Много музеев, один из которых - Саратовский художественный музей. В Саратове много парков, зеленых насаждений, а особенно красиво летом около мэрии города - на площади Столыпина: зеленые лужайки, кусты роз и анютиных глазок смотрятся очень красиво около белокаменных зданий.