Сочинение:,,Картинки весны,,Расскажи что происходит весной. Используй глаголы в наст.вр.

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Сочинение:,,Картинки весны,,Расскажи что происходит весной. Используй глаголы в наст.вр.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Утром цветы растут, распускаются ну а вечером закрываются Птички поют во все горло Речка журчит и в ней рыбы плавают Прилетают ласточки Чудесное время года весна
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