Сочинение,,Характеристика образа Молчалина в комедии ,, Горе от ума" Пожалуйста!!!!!! Помогите!!!

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В комедии «Горе от ума» А.С. Грибоедова представлены образы московских дворян начала 19 века, когда в обществе наметился раскол между консервативным дворянством и теми, кто воспринял идеи декабризма. Основная тема произведения – противоборство «века нынешнего» и «века минувшего», болезненная и исторически закономерная смена старых дворянских идеалов новыми. Сторонники «века минувшего» в комедии многочисленны. Это не только такие весомые и влиятельные в свете люди, как помещики-крепостники Фамусов и полковник Скалозуб, но и молодые дворяне, не имеющие высоких чинов и вынужденные «услуживать» влиятельным людям. Таков образ Молчалина в комедии «Горе от ума».Молчалин – небогатый дворянин родом из Твери. Он живет в доме у Фамусова, который ему «дал чин асессора и взял в секретари». Молчалин является тайным любовником дочери Фамусова, но в зятьях отец Софьи видеть его не желает, ведь в Москве положено иметь зятя «с звездами и чинами». Этим стандартам Молчалин пока не соответствует. Однако очень ценно для фамусовского общества его стремление «услужить».Благодаря этому умению Молчалин и получил должность секретаря Фамусова, ведь обычно на такие места берут только по протекции. Фамусов говорит: «При мне служащие чужие очень редки: все больше сестрины, свояченицы детки; один Молчалин мне не свой, и то затем, что деловой». Именно деловые качества, а не честь и достоинство, ценны в фамусовской среде.В пьесе «Горе от ума» образ Молчалина полностью соответствует принятым стандартам поведения молодого дворянина в обществе. Он выслуживается и унижается перед влиятельными гостями в доме Фамусова, ведь они могут быть полезными в его продвижении по службе. Молчалин опускается до того, что принимается нахваливать гладкую шерстку собаки Хлёстовой. Он полагает, что, пока «в чинах мы небольших», «надобно зависеть от других». Именно поэтому Молчалин живет по принципу «В мои лета не должно сметь свое суждение иметь».Как и все в фамусовском обществе, в комедии «Горе от ума» Молчалин гордится своими успехами по службе и хвалится ими при каждом удобном случае: «По мере я трудов и сил, с тех пор, как числюсь по архивам, три награжденья получил». Молчалин преуспел и в налаживании связей с «нужными» людьми. Он часто бывает у княгини Татьяны Юрьевны, ведь «чиновные и должностные – все ей друзья и все родные», и даже осмеливается рекомендовать такую манеру поведения Чацкому.Несмотря на то, что взгляды и ценности Молчалина полностью совпадают с идеалами консервативного дворянства, Молчалин способен причинить серьезный вред тому обществу, в котором он находится. Дочь Фамусова будет обманута именно этим человеком, поскольку он принимает вид ее любовника «по должности», то есть из выгоды.Молчалин полностью открывает свое лицо при взаимодействии со служанкой Лизой, которую выражает симпатию.«Вы с барышней скромны, а с горничной повесы», – говорит она ему. Читателю становится понятно, что Молчалин вовсе не глупый скромник – он двуличный и опасный человек.В сердце Молчалина нет ни любви, ни уважения к Софье. С одной стороны, он разыгрывает этот спектакль «в угоду дочери такого человека», а с другой – смертельно боится того, что его тайная связь с Софьей откроется. Молчалин очень труслив. Он боится испортить о себе мнение в обществе, ведь «злые языки страшнее пистолета». Даже Софья готова идти наперекор свету ради любви: «Что мне молва?!» Наверное, поэтому Молчалин не находит в браке с Софьей «ничего завидного».Получается, что своей подлостью Молчалин причиняет вред даже тому обществу, порождением которого он является. Молчалин просто четко следует совету своего отца – «угождать всем людям без изъятья – хозяину, где доведется жить, начальнику, с кем буду я служить…»Этот герой полностью соответствует идеалам «века минувшего», хотя принадлежит к молодому поколению дворян. Он умеет главное – приспосабливаться, а потому «Молчалины блаженствуют на свете». Таким образом, Молчалин – порождение и достойное продолжение представителей консервативного дворянства. Он, как и это общество, дорожит лишь чинами и деньгами и только по этим меркам оценивает людей. Хитрость и двуличие этого героя – определяющие черты в характеристике Молчалина в комедии «Горе от ума». Потому Чацкий и утверждает, что Молчалин «дойдет до степеней известных, ведь нынче любят бессловесных».Проблема, которую поднимает Грибоедов в комедии «Горе от ума», остается актуальной и по сей день. Во все времена существовали Молчалины, которые не останавливались ни перед чем для достижения своих целей. Образ Молчалина будет оставаться живым для читателей до тех пор, пока во главу угла будут ставиться такие ценности, как богатство и положение в обществе, а не честь, совесть, человеческое достоинство и истинный патриотизм.