Сочинение "Мой любимый герой из романа Дубровский"НАПИШИТЕ ПЖ!!!!!!!!!!дам 96 баллов!

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В романе А.С.Пушкина "Дубровский"Мой любимый герой это сам Дубровский. Владимир Дубровский-главный герой романа,молодой офицер.Он наделён чертами типичного романтического героя:умён,образован,благороден,храбр,добр и т.п.Он установить разбойником потеряв отца.Если бы мы поставили себя на его месте то мы бы поняли его решение. Он нравиться мне тем что он очень романтичный. Он влюбляется в дочь Троекурова и борется за любовь. Но она выходит замуж за князя Верейского и Дубровский не успевает.Маша обручена,Дубровский ранен... Меня это очень огорчило. Я так хотел(а),чтобы Дубровский с Машей были женаты и были счастливы.