Сочинение "Мой любимый герой из романа Дубровский"НАПИШИТЕ ПЖ!!!!!!!!!!дам 96 баллов!
Литература
Сочинение "Мой любимый герой из романа Дубровский"НАПИШИТЕ ПЖ!!!!!!!!!!дам 96 баллов!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В романе А.С.Пушкина "Дубровский"Мой любимый герой это сам Дубровский. Владимир Дубровский-главный герой романа,молодой офицер.Он наделён чертами типичного романтического героя:умён,образован,благороден,храбр,добр и т.п.Он установить разбойником потеряв отца.Если бы мы поставили себя на его месте то мы бы поняли его решение. Он нравиться мне тем что он очень романтичный. Он влюбляется в дочь Троекурова и борется за любовь. Но она выходит замуж за князя Верейского и Дубровский не успевает.Маша обручена,Дубровский ранен... Меня это очень огорчило. Я так хотел(а),чтобы Дубровский с Машей были женаты и были счастливы.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Как написать формулу в экселе =СУММ((LN(((ABS((D24^3 * НОК(D24;A24;B24;C24^2)) / ( D24 + SIN(A24)^(2*ПИ())))))))*(1/7);2,71 * ((TAN(A24)+LOG(B24;4...
Другие предметы
Какая из нижеперечисленных структур не относится к структурам «выхода»: а) исполнительные органы власти; б) бюрократия; в) группы интересов; ...
Окружающий мир
Математика