Сочинение моя мечта 5 класс для мальчика

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Мечты сбиваются если к ней идти Я снова путешествовала вместе с дочерью. Мы ездили в Египет, это было увлекательное путешествие в экзотическую страну.Мы были в азиатской части Египта на Синайском полуострове в городе Шарм-эль-Шейх. Синайский полуостров на карте похож на зуб, с одной стороны его Омывает Суэцкий канал, с другой Акабаский канал, это северная часть Красного моря. Красное море очень красивое, бесконечные синие просторы, коралловые рифы, более 1000 видов рыб. Это гордость Египта. Мы были в восторге, когда плавали рядом с рыбками, некоторые из них любопытны и хотят поплавать рядом с тобой, некоторые не обращают внимания и заняты своими кораллами, а некоторые и друг другом. Например, рыбки-бабочки, они живут только парами, и когда одна из них умирает, другая тоже погибает от тоски.Но есть и другая сторона Египта, это пустыня. Бесконечные желтые просторы и местные жители бедуины и их верблюды. Мы катались на верблюдах, это экзотика.Еще мы поднялись на гору Моисея и встретили, там рассвет, а потом с первыми лучами солнца посетили храм Св. Екатерины.