Сочинение на казахском языке про подарок маме)) переведите пожалуйста!! Моя мама ??амая лучшая и добрая. Поэтому я хочу подарить ей всё самое хорошее. Она очень любит подарки своими руками. В её день рождения я подарю ей игруш...

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Сочинение на казахском языке про подарок маме)) переведите пожалуйста!! Моя мама ??амая лучшая и добрая. Поэтому я хочу подарить ей всё самое хорошее. Она очень любит подарки своими руками. В её день рождения я подарю ей игрушки которую сделала сама. Игрушка мягкая и с любовью. Надеюсь что маме понравиться.

Автор: Гость