Сочинение на казахском языке про подарок маме)) переведите пожалуйста!! Моя мама ??амая лучшая и добрая. Поэтому я хочу подарить ей всё самое хорошее. Она очень любит подарки своими руками. В её день рождения я подарю ей игруш...
Қазақ тiлi
Сочинение на казахском языке про подарок маме)) переведите пожалуйста!! Моя мама ??амая лучшая и добрая. Поэтому я хочу подарить ей всё самое хорошее. Она очень любит подарки своими руками. В её день рождения я подарю ей игрушки которую сделала сама. Игрушка мягкая и с любовью. Надеюсь что маме понравиться.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менің анам ең үздік және жақсы. Сондықтан мен оған ең жақсы беруге келеді. Ол өз қолдарымен сыйлықтар жақсы көреді. Оның туған күні Мен оған өзін жасалған ойыншық береді. жұмсақ және сүйетін ойыншық. Мен анам ұнады деп үміттенеміз.
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