Сочинение на описание предмета
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Сочинение на описание предмета
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сестра Алёнка ко дню рождения подарила мне пенал. О такой нужной вещи я и мечтал!. Мне сразу понравилась эта глянцевая, мягкая на ощупь вещь. В пенале было всё, о чем можно только мечтать: разноцветные ручки, карандаши, металлическая точилка, ластик, маленькая прозрачная линейка с увеличительным стеклом, циркуль. Пенал похож на произведение искусства. На нем нарисованы чудесные красные и синие птицы, огромные цветы. Пенал очень прочный и не пропускает воду. Застёжка у него магнитная, прослужит долго. Его размеры очень хорошо подходят к моим кармашкам на рюкзаке.
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