Сочинение на тему КАК ЧАСТО ВЫ НАХОДИЛИ В КНИГАХ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ?(5 предлож.)
Литература
Сочинение на тему КАК ЧАСТО ВЫ НАХОДИЛИ В КНИГАХ ОТВЕТЫ НА СВОИ ВОПРОСЫ?(5 предлож.)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Некоторым ученикам сложно выполнять задания и для этого они ищат ответы на вопросы в книгах. Так и я. Благодаря этому я хорошо учусь и мне это легко!
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