Сочинение на тему королевский марш львов
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Сочинение на тему королевский марш львов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я слушала королевский марш Львов то , я представляла себе королевских рыцарей (военных) которые маршировали под это чудесный и необыкновенный марш! А ещё в этом марше мне чуствовалось мужество военных и отвага, доблесть . Мне кажется что этот марш я не забуду никогда , может под это марш маршировали наши деды?!
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