Сочинение на тему королевский марш львов

Гость: Гость:

Когда я слушала королевский марш Львов то , я представляла себе королевских рыцарей (военных) которые маршировали под это чудесный и необыкновенный марш! А ещё в этом марше мне чуствовалось мужество военных и отвага, доблесть . Мне кажется что этот марш я не забуду никогда , может под это марш маршировали наши деды?!