Сочинение на тему королевский марш львов

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Сочинение на тему королевский марш львов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я слушала  королевский марш Львов то , я представляла себе королевских рыцарей (военных) которые  маршировали под это  чудесный и необыкновенный марш! А ещё в этом марше мне чуствовалось мужество  военных  и отвага, доблесть . Мне кажется что  этот марш я не забуду никогда , может под это марш маршировали наши деды?!
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